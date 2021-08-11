Başkan Odabaşı'nı duygulandıran buluşma
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Başkan Odabaşı'nı duygulandıran buluşma

Başkan Odabaşı'nı duygulandıran buluşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yangın bölgelerinde 66 personeli ile söndürme, soğutma, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi ekibi, yangının kontrol altına alınması ile 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'a döndü.

Yangın bölgelerinde 66 personeli ile söndürme, soğutma, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi ekibi, yangının kontrol altına alınması ile 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'a döndü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ekiple buluştu ve yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kadıköy Belediyesi, birçok noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele için, üç ayrı ekibini, yangın müdahale araçları ve yardım kolileriyle birlikte afet noktalarına göndermişti. Belediye'nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy'ün yanı sıra, Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden oluşan toplam 66 kişilik ekip 10 ayrı noktada yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulundu. Ekip, 8 Ağustos Pazar günü bir su tankeri ve 4 personelini yangın alanında bırakarak İstanbul'a dönüş yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediyenin bahçesinde ekiple bir araya gelerek onlarla sohbet etti, yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Odabaşı sözlerinin devamında, "Kadıköy Belediye Başkanı olarak bana yaşattığınız bu gurur için hepinize çok teşekkür ederim. Kadıköy'ü ve bizleri orada temsil ettiğiniz için, bir Kadıköylü olarak da ayrıca teşekkür ederim. Siz oradayken, araçların üzerinde Kadıköy Belediyesi ismini görüp beni arayan, mesaj gönderen veya sizinle birlikte orada omuz omuza yangını söndürmek için mücadele edenlerin beni arayıp, duygularını benimle paylaşmalarının bende ayrı bir yeri var. Çok büyük bir gurur yaşattınız bize. Bir afet olduğu zaman, dayanışmaya koşarak gidip, orada mücadele etmemiz birçok şeyin önüne geçiyor, manevi karşılığı çok yüksek bir duygu" dedi.

Bugüne kadar 10 ayrı noktaya dağılıp yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdüren ekip bir yandan da yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde nöbet tuttu, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi, yanlarında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, limonata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi altına aldı. - İSTANBUL

Başkan Odabaşı'nı duygulandıran buluşma
Başkan Odabaşı'nı duygulandıran buluşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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