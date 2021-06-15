Başkan Nursaçan: "Zor ama fırsatların olduğu bir coğrafyadayız"
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Başkan Nursaçan: "Zor ama fırsatların olduğu bir coğrafyadayız"

Başkan Nursaçan: 'Zor ama fırsatların olduğu bir coğrafyadayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi sürecine rağmen Türk sanayicisinin üretim ve ihracattan taviz vermediğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi sürecine rağmen Türk sanayicisinin üretim ve ihracattan taviz vermediğini belirtti. Türkiye'nin önündeki fırsatlara vurgu yapan Başkan Nursaçan, "Coğrafi ve stratejik konumumuzu iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi sürecinde yaşanan zorlukların aşılması için devletimizin ilgili birimlerinin gerekli gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Sanayiciye verilen desteklerin boşa gitmediğini vurgulayan Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Sanayicimiz üretim ve ihracattan taviz vermeden çalışıyor. Pandemi sürecindeki sorunlarımıza ilgililerin ilgisiz kalmadığını görüyoruz. Kredi Garanti Fonu ile nefes kredisi verilmesi önemli gelişmeler. Bu krediler istihdam ve ihracata çok önemli katkılar yapıyor, yapacak. Bu desteklerin boşa gitmediğini ihracat ve büyüme rakamları gösteriyor: Dünya ekonomisi çok ciddi sorunlar yaşamasına rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme yakaladık. Yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekor ihracat rakamlarına ulaştık" dedi.

Türkiye'nin özellikle Avrupa ülkeleri için çok önemli bir ticaret partneri olduğunu ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, ülkemizdeki kaliteli üretime komşu ülkeler ile Avrupa ülkelerinin ihtiyacı olduğunu belirtti. Bir ve beraber olmamız halinde çok daha üretken olabileceğimizi vurgulayan Tahir Nursaçan; "Bulunduğumuz coğrafi ve stratejik konumumuzu fırsata dönüştürmeliyiz. Sanayicilerimizin bu fırsatları değerlendirerek yeni pazarlara açılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kayseri sanayisinin çok daha fazla ihracat yapması ve çok daha fazla üretmesi için azami derecede gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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