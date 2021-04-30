Başkan Nursaçan: "Üretimin kahramanlarının dayanışma günü kutlu olsun"
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Başkan Nursaçan: "Üretimin kahramanlarının dayanışma günü kutlu olsun"

Başkan Nursaçan: 'Üretimin kahramanlarının dayanışma günü kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, çalışanların üretimin temel taşları ve kahramanları olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, çalışanların üretimin temel taşları ve kahramanları olduğunu söyledi. Nursaçan, "Ülkemizdeki tüm alın teri sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, işveren ve çalışanın ayrılmaz bir parça olduğunu belirtti. İşveren ve çalışanların üretimin temel taşlarından olduğunu dile getiren Tahir Nursaçan, "İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa işveren olmaz. Bizler etle tırnak gibiyiz. Her zaman omuz omuza vererek daha fazla üretmek ve ülkemizi daha ileri noktalara taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 22 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin gözbebeği haline gelmiş en önemli üretim üslerinden birisi olduğunu vurgulayan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz sadece üretim üssü değil, aynı zamanda yaklaşık 80 bin çalışanımızla ülkemizin en önemli istihdam üslerinden birisidir. Üretim ve istihdamın üssü Kayseri OSB'de huzur içerisinde çalışıyor, ülkemizin geleceği için tüm çalışanlarımızla el ele vererek gayret gösteriyoruz. Bir düşünürün dediği gibi 'Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.' Bu duygu ve düşüncelerle yapılan işlerin ve ortaya konan anıtların sahibi olan değerli çalışanlarımızı kutluyorum. Şehrimiz ve ülkemizdeki tüm alın teri sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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