Başkan Nursaçan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması arasına giren sanayicileri tebrik etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020' listesine Kayseri'den 12 firmanın girdiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020' listesine Kayseri'den 12 firmanın girdiğini belirtti. Türkiye'nin en büyük 500 firması arasına giren 15 firmanın ardından ikinci 500 içerisinde 12 firmanın yer aldığını dile getiren Başkan Nursaçan, bu başarıyı gösteren Kayseri firmalarını tebrik etti.

Kayseri'nin, üreten ve ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Nursaçan, "Kayserili sanayicilerimiz, ülkemiz ve şehrimizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca mutluluk ve gurur veriyor. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileğimizdir. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Birlik beraberlik içerisinde üretime destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı