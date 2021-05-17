Başkan Nursaçan: "Türkiye, Avrupa için şans"
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Başkan Nursaçan: "Türkiye, Avrupa için şans"

Başkan Nursaçan: 'Türkiye, Avrupa için şans'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin Avrupa'nın ekonomik ve siyasi etkinliğini artırabileceğini söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin Avrupa'nın ekonomik ve siyasi etkinliğini artırabileceğini söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin Avrupa için çok önemli olduğunu ve Covid 19'un da bu önemi bir kez daha gösterdiğini belirtti. Başkan Nursaçan, bu önemin önümüzdeki süreçte daha iyi anlaşılacağını vurguladı ve bu durumun sanayicilere önemli fırsatlar sunacağını kaydetti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Covid 19 sürecindeki ülkelerarası ticaret ve bu ticarette yaşanan değişime ilişkin verilerin Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin çok daha fazla gelişebileceğini gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa için bir şans olduğunu dile getiren Tahir Nursaçan, "Covid 19 Türkiye'nin Avrupa için konumunu ve önemini bir kez daha göstermiştir. Türkiye gibi güvenli ve kaliteli üretim yapan bir ülkenin olması Avrupa için şanstır. Avrupa'nın bu şansı kullanmak için ülkemiz hakkındaki ön yargılarını bir kenara bırakması ve ticari alandaki ihtiyaçlarını giderebilecek ülkeleri daha iyi değerlendirmesi gerekir" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya da vurgu yaparak şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 'Birliğin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Tarihi, coğrafi ve beşeri bakımdan Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, Birliğin karşılaştığı sorunların çözümü ve etkinliğinin artırılması hususunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü bir şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır' ifadelerini kullanmıştı. Avrupa'nın stratejik sabır ve vizyon eksikliğinin kalıcı bir rahatsızlık olmadığını umut ediyoruz. Türkiye'ye bakış açısı elbette ki değişecektir ve bu değişimi sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de aramızdaki ekonomik ilişkiler olacaktır."

Siyasi bakış açısıyla konulan engellerin ticari bakış açısıyla kaldırılabileceğini vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan; "Siyasi bakışla konulan engeller kaldırılmalıdır, çünkü Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesi hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin menfaatinedir. Avrupa ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme zamanla siyasi bakış açısındaki anlaşmazlıkları da giderecek ve bu durum Türkiye'ye ön yargılı bakan zihniyetin direncini de kıracaktır" diye konuştu. Kayseri OSB Başkanı Nursaçan Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesi ile sanayiciler için yeni fırsatlar ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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