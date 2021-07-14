Başkan Nursaçan: "Milletimizin her ferdi bayrağımızın ve bağımsızlığımızın nöbetçisidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Nursaçan: "Milletimizin her ferdi bayrağımızın ve bağımsızlığımızın nöbetçisidir"

Başkan Nursaçan: 'Milletimizin her ferdi bayrağımızın ve bağımsızlığımızın nöbetçisidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk Milletinin her ferdinin bayrağın ve bağımsızlığın nöbetçisi olduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk Milletinin her ferdinin bayrağın ve bağımsızlığın nöbetçisi olduğunu belirtti. Nursaçan, 15 Temmuz 2016'da yaşananların ve Türk Milletinin gösterdiği kahramanlığın asla unutulmayacağını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Milletimizin her ferdinin; vatanımızın, bayrağımızın, ezanımızın ve bağımsızlığımızın nöbetçisi olduğunu; bu değerlerimize yapılan hain saldırılara karşı herkesin ölümü göze alarak dimdik duracağını 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk milletine 'Asker Millet' yakıştırmasının yapıldığını hatırlatan Başkan Tahir Nursaçan, "Bayrağımızı ve vatanımızı korumak için sınırlarımızda ve sınırlarımız içinde nöbet başında olan aslanlarımız elbette var. Ama bir karış toprağımıza tehdit hissedilirse bu aziz milletimizin her ferdi canını hiçe sayarak yurt savunmasındaki yerini alır. Bunu bilmeyen hainler ve onları destekleyen dış güçler 15 Temmuz'da bir kez daha görmüşlerdir" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 15 Temmuz hassasiyetinin altını çizen Başkan Tahir Nursaçan, "15 Temmuz'un birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışını yaptık. Bu parka ülkemizin en büyük bayrak direklerinden birisini dikerek, 600 metrekare ile Türkiye'nin göklerde dalgalanan en büyük bayrağını göndere çektik. 15 Temmuz şehitlerimizin her birisinin isimlerini bu parkta yaşattık. Ayrıca 15 Temmuz şehitlerimizden Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın isimlerini Kayseri OSB içerisinde yaptığımız parklara verdik. Bayrağımızı ve vatanımızı korumak için canını veren aziz şehitlerimize ve onların değerli ailelerine ne yapsak az. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.

Türk Milletinin zor bir coğrafyada yer aldığını ve tarih boyunca bu coğrafyada gözü olanların içerdeki maşalarıyla iş birliği yaparak hain emellerine ulaşmak istediklerini dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Vatanımızda gözü olan dış güçlerin ve onlarla iş birliği yapan hainlerin oyunlarını bozmak için daha güçlü olmalıyız. Daha güçlü olmak için de daha çok çalışarak, daha fazla üretmeliyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizin gücüne güç katmak için üretim üssü fonksiyonunu artırarak devam ettirecektir. Birlik beraberliğimizi daim eder, daha çalışkan, daha üretken ve daha güçlü olursak üzerimize oynanan tüm oyunları bozarız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Nursaçan: "Milletimizin her ferdi bayrağımızın ve bağımsızlığımızın nöbetçisidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:22:15. #1.15#

title