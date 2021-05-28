Başkan Nursaçan Kayserili sanayicileri tebrik etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye sanayisinin Nisan ayında rekor kırdığını, Kayseri sanayisinin ise rekortmenlerin rekortmeni olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye sanayisinin Nisan ayında rekor kırdığını, Kayseri sanayisinin ise rekortmenlerin rekortmeni olduğunu söyledi. Nisan ayında Kayseri'deki ihracat rakamlarının yüzde 134,74 arttığını vurgulayan Nursaçan, dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen bu rakamların büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolara ulaştığını ifade eden Başkan Nursaçan, "Nisan ayında ülkemiz ihracatında yüzde 109,2 artış ile rekor kırılmıştır. Kayseri ihracatında ise yüzde 134,74'lük artış gerçekleşmiş ve sanayicilerimiz rekortmenlerin rekortmeni olma başarısını göstermiştir. Bu başarıdan dolayı tüm sanayicilerimizi tebrik ediyor, şehrimize ve ülkemize sağladıkları katkı nedeniyle kendilerini kutluyorum" dedi. Türk sanayisinin son yıllarda dış ticaret açığını hızla azaltmaya başladığını, bu konuda Kayseri sanayisinin ise ayrı bir yerde olduğunu dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Nisan ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının geçen yıla göre yüzde 33,2 azalarak 3 milyar 58 milyon dolara gerilediği görülüyor. Kayseri sanayisi ise dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor. Nisan ayı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 134,74'lük artışla 298 milyon 874 bin TL'ye yükseldi. Buna karşılık ithalatımız yüzde 40,33'lük artışla 140 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu da Kayseri sanayisinin ithalatın iki katı ihracat gerçekleştirdiğini ve sadece Nisan ayında 158 milyon 205 bin dolar dış ticaret fazlası verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan covid-19'un sebebiyet verdiği olumsuzluklara rağmen elde edilen bu rakamların Türkiye sanayisi ve özellikle de Kayseri sanayisi için çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Tahir Nursaçan, sanayicilerin rekorlar kırmaya devam edeceğine inandığını belirtti ve üretimin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı