Başkan Nursaçan: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"
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Başkan Nursaçan: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Başkan Nursaçan: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Nursaçan açıklamasında. "Günlerdir güzel vatanımızın farklı köşelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle ciğerimiz yanıyor. Yangınlarda canını kaybedenlerin acısını, malını kaybedenlerin üzüntüsünü yüreğimizde yaşıyoruz. Bu zor günlerde bizlere düşen, doğal veya tabi her afet sırasında ve sonrasında olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde zorlukların üstesinden gelmektir. Bu zor günlerde bizlere düşen, yangınlarla mücadele eden devletimizin tüm birimlerine, başta itfaiyecilerimiz olmak üzere milletimizin her ferdine dua etmek ve destek olmaktır. Bu zor günlerde bizlere düşen, birlik beraberliğimizi zedeleyecek tüm söz, eylem ve gayretlerin karşısında durmak, enerjimizi yangınlarla mücadeleye yönlendirmektir. El birliğinin getirdiği güç birliği ile cennet vatanımızda meydana gelen hasarları kısa sürede onaracağımıza inanıyoruz. Bu noktada Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak bizlere düşen hangi görev varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tüm gücümüzle devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu vesileyle bir kez daha yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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