Başkan Nursaçan: "Çanakkale Zaferi Türk Milletinin diriliş destanıdır" Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Çanakkale'nin tüm insanlık için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Nursaçan mesajında; "Çanakkale Zaferi, Vatan Topraklarını Korumak İçin Şahlanan Türk Milletinin diriliş destanıdır. Çanakkale Zaferi, büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir. Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Millet olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza olan inancım tamdır. Vurulup Tertemiz Alnından, Uzanmış Yatıyor, Bir Hilal Uğruna, ya Rab, Ne Güneşler Batıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümünde, Anadolu'nun her köşesinden Çanakkale'ye giderek, gözünü kırpmadan 'Çanakkale Geçilmez' sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere; aziz vatanımız için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA