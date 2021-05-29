Başkan Nursaçan: "Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunlarıyız"
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Başkan Nursaçan: "Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunlarıyız"

Başkan Nursaçan: 'Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunlarıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul'un Fethi'nin sadece Türk tarihi değil dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul'un Fethi'nin sadece Türk tarihi değil dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğunu söyledi. Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunları olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Nursaçan, "Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere bize bu gururu yaşatan fethin aslanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk tarihinin eşsiz zaferlerle dolu olduğunu belirterek İstanbul'un Fethi'nin de tarihimizin altın sayfalarından birisi olduğunu kaydetti. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan 'Fethin Fatihi' ve askerlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Bugün eğer Asya ile Avrupa'yı bağlayan bir ülkede yaşadığımızı ifade ediyorsak, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul'a sahip olduğumuz için gurur duyuyorsak, çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunları olmanın onurunu yaşıyorsak Fatih Sultan Mehmet'in azmi ve O'nun askerleri sayesindedir. Ecdadımızın mirasına 568 yıldır sahip çıkan, vatan edindiğimiz Anadolu'nun her karış toprağına gözü gibi bakan aziz milletimiz bu değerli mirası ilelebet koruyup, kollayacaktır. Bizlere düşen, bu mirasta gözü olanların var olduğu bilinciyle her alanda daha donanımlı, daha üretken ve daha güçlü olmak için var gücümüzle çalışmaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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