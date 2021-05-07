Başkan Nursaçan: "Bin aydan daha hayırlı olan bu gece iyi değerlendirilmeli"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nursaçan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayarak bu gecenin huzur ve refaha vesile olmasını temenni etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nursaçan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayarak bu gecenin huzur ve refaha vesile olmasını temenni etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda bin aydan hayırlı olan bu geceyi insanlık aleminin iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Nursaçan, "Yüce Mevla'mızdan ülkemiz, aziz milletimiz ve insanlık aleminin huzuru için yaptığımız duaları kabul etmesini diliyoruz" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde insanlığa indirilmeye başlandığını hatırlattı. Bu gecede rahmet kapılarının ardına kadar açıldığını vurgulayan OSB Başkanı Nursaçan, "Fani dünyadaki yegane rehberimiz olan Kuran-ı Kerim bu geceden itibaren insanlığı aydınlatmaya başlamıştır. Sevgili Peygamberimiz, 'Kim ki Kadir Gecesi'nin fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ederse o kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır' sözüyle Kuran-ı Kerim ile insanlığın buluştuğu bu özel gecenin önemini vurgulamıştır. Yine Kadir Gecesi'nin, Yüce Kitabımızda 'Bin aydan hayırlı' olduğu belirtilmiştir. Böylesine değerli bir geceyi en iyi şekilde değerlendirmek tüm insanlık için hem görev hem de önemli bir fırsattır. Samimi olan herkes için rahmet kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Bu gecede başta covid-19 olmak üzere insanlığı tehdit eden tüm kötülüklerin bertarafı için dua ettiklerini dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Bu duygu ve düşüncelerle başta sanayicilerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımız ile hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Yaptığımız duaların insanlığın huzur ve refahına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı