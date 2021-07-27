Başkan nikah kıydı, Milletvekili şahitlik yaptı

AK Parti önceki dönem Söke İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Karagöz ile Söke Adliyesi'nde görevli Zabıt Katibi Sibel Evşen, hayatlarını birleştirdi.

AK Parti önceki dönem Söke İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Karagöz ile Söke Adliyesi'nde görevli Zabıt Katibi Sibel Evşen, hayatlarını birleştirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın nikah şahitliğini üstlendiği törende, nikahını kıydığı yeni evli çifte mutluluklar dileyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Saygı ve sevgi içerisinde mutluluğunuz daim olsun" temennisinde bulundu.

AK Parti önceki dönem İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Karagöz ile Söke Adliyesi'nde görevli Zabıt Katibi Sibel Evşen, Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın kıydığı ve AK Parti Aydın Milletvekili Posacı'nın şahitlik yaptığı nikah töreniyle dünya evine girdiler. Törenin ardından Milletvekili Posacı, nikah şahitliğini üstlendiği çifte mutluluklar dilerken, Başkan Kaplan fincan takımı hediye etti. Milletvekili Posacı ile birlikte mutluluklarına ortak olduğu yeni evli çifte her iki cihanda da saadetler dileyen Başkan Kaplan, "Neşe ve sağlık içinde huzur dolu bir ömür diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin, bir yastıkta kocatsın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı