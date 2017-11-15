Başkan Nihat Çiftçi, Kardeşlik Halkaları'nın Konuğu Oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şanlıurfa İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik projeleri destekleme program kapsamında 'Kardeşlik Halkaları' etkinliği kapsamında haftanın konuğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi oldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat çiftçi, üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği söyleşide, eğitim, kardeşlik, dünya siyasetinin son durumu, toplumsal, kültürel, ekonomik ve yerel gelişmeler üzerine konuştu. Gençlere siyaset alanındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan Çiftçi, "Dünya üzerinde kardeşi kardeşe kırdırmak ve bu duyguyu zedelemek için çeşitli bahaneler üretiliyor. İnsanların dini duygularıyla oynayarak başlatılan bu savaş, ardından mezhepsel olayların bahane edilmesiyle devam etti. İnsanları mezheplere sıraladılar o da yetmedi insanların etnik kimlikleriyle oynamaya başladılar, işte yaşanan bu olumsuz gelişmeler kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin zedelenmesine neden oluyor. Ortadoğu'da veya İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeler bunun bir kanıtı değil mi, aynı dine inanan, aynı dili konuşan ve aynı coğrafyada yaşayan insanların kardeş olması gerekirken, şer odakları mezhepler üzerinden veya etnik kimlik üzerinden kardeşi kardeşe kırdırmıyor mu? İşte gençler, bu gelişmeler neden yaşanıyor, ya bizler gerçekten kardeşlik bağının ne olduğunu bilmiyoruz, ya da ortada samimi olmayan bir şeyler dönüyor. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bu kadar topluluk varken peki gençler ne yapacak?"



"Yeni Türkiye vizyonunda ve kardeşliğin yeniden inşasında gençlere çok önemli görevler düşüyor" diye konuşan Çiftçi, "Nasıl ki birileri kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorsa bizim gençlerimizde kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlara fırsat vermeyecek. Bu konuda kendilerini geliştirecek her türlü imkan, zaman ve mekanı kullanabilmek için çabalayacak. Bölge siyasetini, ekonomisini, mezheplerin tarihini bilecek, dünya tarihini siyasetini bilecek ve önemlisi de kendi tarihini bilecek, elimizi taşından altında koymadan, samimi olmadıktan sonra sorunların çözülmesini bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.



Soru cevap kısmına geçilen söyleşide gençlerin sorularına samimi bir şekilde cevap veren Başkan Çiftçi, gelen sorularla ilgili ise "Sadece Şanlıurfa'nın değil, 13 ilçenin belediye başkanı olarak gençlere değer veren çalışmalarımızla önemli hizmetler yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz. Tüm ilçe öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bilim şenliğinde öğrencilerin icatlarını yapmalarını ve tanıtmaları konusunda yaptığımız çalışmanın önemli olduğunu gençlerimizin bu vesileyle üreten ve kendini geliştirme olanağı bulan bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çok büyük bir genç potansiyeline sahip illerden bir tanesiyiz, bu kadar genç nüfusa sahip olmamız, yeni fikirlerin oluşması ve güzel işlerin yapılmasında bizlere ilham kaynağı olacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA