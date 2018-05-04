Başkan Navdar'a Anlamlı Ziyaret
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar’a nezaket ziyaretinde bulundular.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, İstinaf faaliyetleri hakkında konuklarını bilgilendirerek nezaket ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası konuklar misafirperverliği nedeniyle Başkan Navdar'a teşekkür ettiler. - GAZİANTEP