Başkan Mustafa Kayalar, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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Başkan Mustafa Kayalar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

08.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:39
Başkan Mustafa Kayalar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi, ilçede yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi, ilçede yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç ile birlikte iki günlük Ankara programı kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ednan Arslan da katıldı. 500 günde Menderes'te gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Başkan Kayalar, gelecek dönemde ilçeye kazandıracağı projelerle ilgili bilgi de verdi.

Yoğun program

İki günlük Ankara ziyaretinin çok olumlu geçtiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "CHP Menderes İlçe Başkanımız Kemal Koç ile birlikte Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde parti temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Yoğun geçen Ankara mesaimiz kapsamında genel başkanımızın esnafın sorunlarına ve çözüm önerilerine değindiği grup toplantısına katıldık, genel başkan yardımcılarımızla bir araya geldik. Ziyaretlerimiz kapsamında genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da misafiri olduk. Görüşmemizde kendisine 500 günde ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi anlattık, gelecek projelerimiz hakkında da bilgi verdik. Göstermiş olduğu ilgi ve verdiği destekten ötürü kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İZMİR

Başkan Mustafa Kayalar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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