Başkan Mustafa İduğ: "Sanata ve sanatçılara sahip çıkıyoruz"

14.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:10

Öğretmenliğinin 35. yılını kutlayan Taşkıran'ın deniz, insan, hayvan ve doğa temalı 50 seçme eserinden oluşan sergi, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Sanatçı Canip Taşkıran, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ve eşi Ufuk İduğ ile birlikte kesen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sanata ve sanatçılara sahip çıkıyoruz. Bu doğrultuda Dramalılar Köşkü'nü daha da etkin biçimde kullanacağız. Yaptığımız düzenlemelerle birlikte burada sanatsal etkinlikler gerçekleştirmeye, değerli sanatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Sanatçılık ve ustalığın profesörlük gibi bir makam olduğunu söyleyen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "Hiç bir zaman yeteneksiz olduğunuzu düşünmeyin. İstiyorsanız bir sanat dalı ile mutlaka uğraşın. Eğitim alın ve kendinizi geliştirin. Başarılı olacaksınız. Bornova Belediyesi bu anlamda önemli işler yapıyor, kurslar düzenliyor" diye konuştu.

Serginin açılışında bir workshop sunum gerçekleştiren Canip Taşkıran ise "Ben yaptığım resimlerde topluma mesajlar vermeye çalışıyorum. Güzellikler yaratmak için buradayım. Bornova Belediyesi'ne Başkan Mustafa İduğ'a sanata sahip çıktığı ve bu güzel mekanın kapılarını açtığı çok teşekkür ediyorum. Değişsin bu dünya, değişsin bu ülke, değişsin Bornova" dedi.

Sanat yaşamı boyunca insan ve doğayı odak alarak figür, natürmort, peyzaj türünde eserler ortaya koyan sanatçının kişisel sergisi, 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler