Başkan Mustafa İduğ dördüncü pazaryerini açtı

10.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:12

İduğ: Bizi izlemeye devam edin Bornovalı Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın adını taşıyan pazaryeri törenle hizmete girdi.Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, açılış kurdelesini Karaman Ailesi, İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve iki dönem Bornova Belediye Başkanlığı yapan Dr. Sırrı Aydoğan ile birlikte kesti. Vatandaşlar ve esnaf yeni pazaryerinin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PAZAR YERİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

96 tezgahlı pazaryerinin açılışında konuşan Başkan Mustafa İduğ, "Zeytindalı operasyonunda şehit verdiğimiz Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'la birlikte vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve Cumhuruyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Onların isimlerini böylesi tesislerde yaşatmak bizim için onurdur. Pazaryeri sayımızı 2020 yılı içerisinde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Sırada Naldöken, Kandere ve Kızılay Mahallesi Pazar yerleri var. Yarım kalan ya da eksikleri olan tesisleri tam anlamı ile hazır hale getirerek halkımızın kullanımına sunuyoruz. Pazar yerinin yer aldığı bu tesiste, 970 metrekarelik 3 katlı alanda eğitim ve kursların verilebileceği alanlar oluşturduk. Bu tesis ve yeni pazaryeri Bornovamıza hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

MUSTAFA İDUĞ'U ALKIŞLIYORUM

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ı anarak başladığı konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halktan topladıkları vergileri yeniden halka ulaştırmak için olağan üstü çaba harcadıklarını belirterek, "Başkan İduğ'un temizlik seferberliğinde bir temizlik ordusunun yanı sıra iş makineleri, kamyonlar ve çöp toplama araçlarıyla kalıcı bir hizmete imza attığının da tanığıyım. 44 yıl önce geldiğim Bornova, doğru ve güzel ellerde gelişip, büyüyor. Bu tesislerin kazandırılmasında emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Mustafa İduğ kardeşimi yürekten alkışlıyorum" diye konuştu.

Yeni pazar yerinin Atatürk Mahallesi ve Bornova'ya hayırlı olmasını dileyen Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, Şehidin BabasıUğur Karaman'la arasında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı: "Babası şehidimize soruyor; 'Bu helikopterin paraşütü var mı? 'Yok babacım' diyor. Babası, "Tehlikeli değil mi?" dediğinde: 'Bu milletin parasıyla alınmış helikopteri havada tutamıyorsam onunla birlikte düşerim' diyor. Bu vatanda özgürce yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Kahraman şehidimizin adının yaşatılacağı bu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Atatürk Mahallesi Muhtarı Pakize Namdar, mahallelerinin giderek geliştiğini belirterek önemli bir ihtiyaçlarının daha karşılandığını söyledi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazarcı esnafı ve vatandaşlar da yeni pazaryeri için Başkan İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

7.080 METREKARELİK TESİS

Toplam 7.080 metrekarelik alanda iki bloktan oluşan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri'nin 970 metrekarelik A bloğunda 250 kişilik çok amaçlı salon, fitness salonu, kütüphane ve kafeterya bulunuyor. B blokta ise 1.700 metrerakelik alanda 96 tezgahlı pazar yeri ile park ve çocuk oyun alanı yer alıyor.

Kaynak: Bültenler