Başkan Mustafa İduğ: "Can dostlara sahip çıkmak

14.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:46

Ölmüş hayvanlardan ve çevrede bulunan yiyeceklerden alınan toksikolojik örnekler İzmir Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne yollandı.

Çevre sağlığını tehdit etmemesi için ölmüş hayvanların derhal gömüldüğünü ve çevrede detaylı temizlik ve kireçleme yapıldığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çok üzgünüm. Pınarbaşı'ndaki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatta kalan iki yavruyu kurtarmaya çalışıyoruz. Kanlı ishal bulguları da var ama zehirlenmeden de şüphe ediyoruz. Olay yerindeki bulunan et, kemik ve şarküteri ürünlerinin zehirli olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz çevre sokakları da denetliyor, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkmanın zorunlu değil, insanı bir görev olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Bu üzücü olayın her adımını, her anını şahsen takip ediyorum. Bu güzel dostların bilinçli olarak zehirlendiğine inanmak istemiyorum. Böyle bir şey varsa, yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli yazışmaları yaparak çevrede bekçi görevlendirilmesini istedik. Vatandaşlarımızdan da böylesi şüpheli durumlarla karşılaştıklarındaBelediyemize bildirmelerini rica ediyorum"diye konuştu.

Önceki gün sabah saatlerinde hayvanları beslemek için arsaya giden mahalle sakinleri, ölü sokak hayvanlarını görmüş ve durumu hemen belediye yetkililerine ve polise bildirmişti

Kaynak: Bültenler