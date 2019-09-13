Başkan Mustafa Demir: "Türkiye'de otopark sistemini çözmüş şehirlerden birisi olmak zorundayız"

13.09.2019 17:32

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otopark ihtiyacı konusunda çok ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de otopark sistemini çözmüş, onu en iyi işleten şehirlerden birisi olmak zorundayız" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nda görüşülen 17 gündem maddesinden 16'sı oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanırken, bir maddenin ise tekrar görüşülmek üzere komisyonda bekletilmesine karar verildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 17 maddenin 16'sı oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde yapılacak hastanenin nazım imar plan değişikliği maddesi ise alanda araştırma yapılması kararı alınarak, komisyonda bekletilip yeniden görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.



"Otopark ihtiyacı için çok ciddi bir çalışma yapıyoruz"



Mecliste diğer meclis üyelerinin ücretsiz otopark önerisi hakkındaki konuşmalarına cevap veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:



"Şehirlerde otopark dengesini çok iyi kurmak lazım. Şu anda Samsun'da projelerimiz devam ediyor. Canik'ten Cedit'e kadar olan bölgede teknik arkadaşlarımız otopark ihtiyacı için, rezervi için çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. İlçe belediyelerimizle de müşterek olarak çalışıyoruz. Çarşamba, Bafra ve Havza ile birlikte diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Otoparkların topyekun işletmesini ortak bir dijital teknolojiyi de kullanarak, işletme maliyeti çok düşük bir sistem üzerinde de çalışıyoruz. İnsanlar ücretsiz, mahalle araları gibi belli yerlerde dar gelirli insanların otopark ücretlerini de onların kaldırabilecek olduğu şekilde muhtemelen onları tespit edip, abonman şeklinde olacak. Diyelim ki 30 gün boyunca şehrin neresine park ederse park etsin bir sistem geliştireceğiz. Bunun yanı sıra umumi yerlerde yerli-yabancı çok sayıda insanın aracıyla uğradığı yerler var. Onla ilgili önerilere de açığız. Şuna da dikkat etmek lazım: Belli alanlarda ücretsiz kıldığınızda, otopark yaptırdığınızda geliyor 1 insan arabasını koyuyor günlerce, haftalarca orada kalıyor. Bu tür şikayetlere de sebebiyet vermeyecek şekilde çalışma yaptığımızda meclisimizin de sizin de önerilerini alacağız. Türkiye'de otopark sistemini çözmüş, onu en iyi işleten kentlerden birisi olmak zorundayız."



Meclisin bir sonraki toplantısı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te aynı yerde yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA