Başkan Mustafa Demir: "Salgınla mücadeleye devam"
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Başkan Mustafa Demir: "Salgınla mücadeleye devam"

Başkan Mustafa Demir:
03.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:14

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü salgını ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, "Bu süre içerisinde her kesimden vatandaşa el uzattık. Hiçbir talebi geri çevirmedik" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü salgını ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, "Bu süre içerisinde her kesimden vatandaşa el uzattık. Hiçbir talebi geri çevirmedik" dedi.

Başkan Mustafa Demir, korona virüsü salgını ile toplam 17 ilçede büyük mücadele veriyor. Büyükşehir Belediyesinin imkanları halkın evde kalması için seferber ediliyor. Sokak ve caddeler sık sık dezenfekte edilirken, ihtiyacı olan vatandaşların ise ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Tüm ilçelerde gıda ve maske dağıtımı

Başkan Mustafa Demir, salgına karşı mücadelenin başladığı 2 aylık süre ilgili yaptığı değerlendirmede, "Her kesimden vatandaşın yanında olduk. Virüse karşı el ele verdik. Tüm ilçelerimizde özellikle dezenfekte çalışmasına büyük önem verildi. Zabıta ekiplerimiz market, fırın, pastanelerin yanı sıra temizlik maddeleri satan iş yerlerini de sıkı bir şekilde denetledi. 17 İlçe belediyemize gıda, eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımları aksaklık yaşanmadan gerçekleştirildi. Yine 17 ilçemizde, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek yol açma, asfalt, park, yeşil alan yenileme çalışmaları hızlandırdık" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri

Salgın boyunca işsiz kalan veya günlük olarak ekmeğini kazanmaya çalışanlara da yardım eli uzattıklarını açıklayan Mustafa Demir, "12 binin üzerinde insanımıza yardım ulaştırdık. Pandemi sürecinde fedakarca çalışarak binlerce hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerimize de çeşitli destekler sağladık. Otel ve kamu misafirhanelerinde kalan sağlık çalışanlarımız ile görevlerini büyük başarıyla sürdüren kolluk kuvvetlerimiz için Anakent şirketimiz vasıtasıyla iftar yemeği veriyor, sahurluk yiyecek desteğinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecini, ilk andan itibaren alınan tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar ile çok iyi yönettiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buna karşın, yardım taleplerine olumsuz yanıt verdiğimiz şeklinde açıklama yaparak algı oluşturmak isteyenlerin acizliklerine de şahit oluyoruz. Salgının ilk gününden itibaren ortaya koyduğumuz mücadele ve sonuçları bu denli ortada iken olumsuz algı oluşturarak halkımızın kafasını karıştırmayı görev edinenlere yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna açıklamak istiyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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