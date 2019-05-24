Başkan Mustafa Demir'den şoför esnafına: "Sorunları birlikte çözeriz"

Şoför esnafıyla iftarda buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sorunların çözümü noktasında, her ne mesele varsa karşılıklı oturacağız. Çözümü bulacağız, karara bağlayacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı(TŞOF) Fevzi Apaydın'ın düzenlediği iftarda şoför esnafıyla bir araya geldi. Başkan Demir, 'birlikte hizmet, birlikte yönetim' ilkesine değinerek, hangi sorun varsa birlikte karşılıklı konuşarak çözeceklerini vurguladı.

Apaydın: "Başkan Demir esnafı iyi tanır"

Sevgi Kafe'de düzenlenen iftar yemeği sonra bir konuşma yapan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanında büyük bir esnaftır ve otomotiv sektörünün içinden gelen biridir. Bizim meselelerimizi çok iyi biliyor. Bilmediklerini de kendilerine arz ettiğimizde umuyorum ki güzel çözümler bulacaktır. Çünkü kendisi esnafı iyi tanıyor. Bu bakımdan şanslıyız. Samsun'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası, kamyon, kamyonet, minibüs, servis aracı ve taksicisiyle bir bütündür. Bu şehrin cadde ve yollarından istifade eden bu kesimin muhakkak ki belediye ile istişaresi çok olacaktır" diye konuştu.

Demir: "Doğruyu yapmanın önünde engel yok"

Fevzi Apaydın'ın ardından söz alan Başkan Mustafa Demir ise sorunların çözümü noktasında esnafla her zaman istişare halinde olacaklarını söyledi. Başkan Demir, "Bu mübarek Ramazan ayında bizi iftar sofrasında buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Siyasette ve günlük hayatımda hep şunu gördüm; doğru olanı yapmanın önünde engel yok. Fevzi başkanımız hayırlı olsun ziyaretine geldiğinde kendisine de söyledim. Bayramdan sonra kararlaştırdığımız bir günde her ne mesele varsa karşılıklı oturacağız ve karara bağlayacağız. Allah'ın izniyle bütün kesimlerle ilgili problemleri bu şekilde çözmenin önünde hiçbir engel yok" şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde şoför esnafına bir mesaj daha veren Başkan Demir, "Bilesiniz ki asla niyetimizi bulandırmayacağız. Gayretimizden de asla geri durmayacağız. Her konuda desteğinizi her zaman bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA