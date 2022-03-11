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Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, Üniversitenin YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, Üniversitenin YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum'da göreve başladığı günden itibaren Atatürk Üniversitesini daha yakından tanıma imkanı bulduğunu belirten Başkan Çetin, Üniversitenin Erzurum tarihine layık büyük bir kurum olduğunu söyledi.

Kazanılan bu unvanla birlikte başarı ve kalite çıtasının daha üst seviyeye çıktığını aktaran Çetin, şehir-üniversite birlikteliğinin artarak devam etmesi gerektiğinin de altını çizerek, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesini tebrik etti.

Ziyareti ve iyi dilekleri için Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararası rekabette Türkiye'nin gücüne güç katacak, Erzurum'a ve bölgesine toplumsal katkı, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak proje ve hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Çomaklı, elde edilen Araştırma Üniversitesi unvanının sadece Üniversitenin değil, tüm şehrin büyümesine ve ilerlemesine vesile olacağını ifade etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çetin, Erzurum, Adalet, Rektör, Yerel, Haberler

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