Başkan Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan bilgi alan Çetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başkan Çetin, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Çetin, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA