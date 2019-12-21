Başkan Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Başkan Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Başkan Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34
Başkan Mustafa Çetin, AA'nın

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı , Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü 'dan bilgi alan Çetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başkan Çetin, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde 'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Çetin, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler