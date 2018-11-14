Başkan Mustafa Cengiz'in Basın Toplantısını Dinleyen Fatih Terim, Çileden Çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle çileden çıktı: Başkan bile beni savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam.
Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor... Sarı-Lacivertli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını vermesi ortalığı karıştırdı.
ÇEVRESİNE DERT YANDI: BAŞKAN BİLE BENİ SAVUNMUYOR
Bu yanıta çok içerleyen Fatih Terim'in yakın çevresine "Başkan bile benim hakkımı savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin Mustafa Cengiz'in kulağına gitmesi sonrası basın toplantısından 2 saat sonra "Görülen lüzum üzerine" başlığı altında bir video yayınlandı. Videoda Başkan Cengiz'in Schalke karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye verdiği 'kabadayı' yanıtı yer aldı.
KRİZ YOLDA
Ancak bu hamle de Terim'i yumuşatmaya yetmedi. Cengiz'in "Terim bir marka ancak Galatasaray daha büyük" demesi de yeni bir gerilimin habercisi olarak yorumlanmıştı.
(Takvim)
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Bu konuda başkan haklı. Ağlamayın yeter artık susun. İyi hatırlarım 90lı yıllarda ariferdem kendini yere atar hakanşükürsüzde penaltı kullanır maç kazanırdınız. Bu yıllarca devam etti 6 tane şampiyonluğunuz var böyle şaibeli. Neden federasyon sayesinde şampiyon olduğunuz günlerde hiç sesiniz çıkmıyordu. Şimdi kötümü oldu. Kişiliği olmayanlar dolmuş cinconspora. Boşuna ağlamayın bu sene bedava şampiyonluk yokCevap Yaz 4 2 Yayından KaldırDOMDOM: Kartal ne zaman sampiyonligunuz elinizden alındı adam gibi kaç yıldır top oynuyosunuz serceden farkınız yok kartalmışYayından Kaldır
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kanka hepiniz mi terim düşmanısınız ya. anlıyom sizi ben de sevmiyorum çünkü şampiyon yapıyo. benden az çekin tineri nolurrCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu federasyondan ve buna göz yuman kurumlardan demokratik sekilde hesap sormak her galatasaraylinin borcudurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Neden federasyon sayesinde şampiyon olduğunuz günlerde hiç sesiniz çıkmıyordu. Şimdi kötümü oldu. Ağlamayın conconlar ağlamayın. İyi hatırlarım 90lı yıllarda ariferdem kendini yere atar hakanşükürsüzde penaltı kullanır maç kazanırdınız. Bu yıllarca devam etti 6 tane şampiyonluğunuz var böyle şaibeli. Karaktersizler sizi. Kişiliği olmayanlar dolmuş cinconspora.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır