Başkan Musaoğlu ve Şube Müdürü Sağıroğlu'ndan esnafa ziyaret
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Başkan Musaoğlu ve Şube Müdürü Sağıroğlu'ndan esnafa ziyaret

Başkan Musaoğlu ve Şube Müdürü Sağıroğlu'ndan esnafa ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Sancar Musaoğlu ve Oltu Halk Bankası Müdürü Arif Sedat Sağırlıoğlu Oltulu esnafları dolaşarak sıkıntıları dinleyip çözüm noktasında bilgi alışverişinde bulundular.

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Sancar Musaoğlu ve Oltu Halk Bankası Müdürü Arif Sedat Sağırlıoğlu Oltulu esnafları dolaşarak sıkıntıları dinleyip çözüm noktasında bilgi alışverişinde bulundular.

Oltu'da yeni göreve başlayan Oltu Halk Bankası Şube Müdürü Arif Sedat Sağırlıoğlu, "Doğu Anadolu'nun en güzel ilçelerinde birisi olan Oltu'da göreve başlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Oltu'da da Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Sancar Musaoğlu ile birlikte etik ilkeler doğrultusunda Oltu esnafına en iyi hizmeti vermek gönüllerde yer etmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi. - ERZURUM

Başkan Musaoğlu ve Şube Müdürü Sağıroğlu'ndan esnafa ziyaret
Başkan Musaoğlu ve Şube Müdürü Sağıroğlu'ndan esnafa ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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