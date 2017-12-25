Başkan Murzioğlu'ndan 'Yönetmelik' Uyarısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik" gereği, tehlikeli maddeleri gönderen, dolduran, taşıyan, paketleyen, boşaltan, alan, depolayan firmaların, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, "tehlikeli madde güvenlik danışmanı" istihdam etmesi ya da ilgili bakanlıktan yetki almış, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet alması gerektiğini söyledi.



Salih Zeki Murzioğlu, "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik" ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Murzioğlu, 24 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik gereği, tehlikeli maddeleri gönderen, dolduran, taşıyan, paketleyen, boşaltan, alan, depolayan firmaların, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, "tehlikeli madde güvenlik danışmanı" istihdam etmek ya da ilgili bakanlıktan yetki almış, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet alma mecburiyetinin başlayacağını ifade etti.



"Uygulamayana para cezası verilecek"



Söz konusu yönetmeliğin amacının, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasının sağlanması olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "2010 yılında Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) taraf olan Türkiye, 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de tehlikeli madde güvenlik danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı gibi faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya ilgili bakanlıkça yetkilendirilmiş güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet alması zorunludur. Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. Yönetmeliğe uymayanlar hakkında 1 Ocak 2018 tarihinden sonra çeşitli idari para cezaları uygulanacaktır. İlgili üyelerimizin cezai işleme düşmemeleri için gereken çalışmaları yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN