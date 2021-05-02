Başkan Murzioğlu: "Destekleme başvuruları başlıyor"
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Başkan Murzioğlu: "Destekleme başvuruları başlıyor"

Başkan Murzioğlu: 'Destekleme başvuruları başlıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu pandemiden etkilenen işletmelere yönelik, toplam 5 milyar TL bütçeli yeni destek programına başvuruların 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu pandemiden etkilenen işletmelere yönelik, toplam 5 milyar TL bütçeli yeni destek programına başvuruların 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden başlayacağını söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up'ları kapsayan destek programı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Murzioğlu, KOSGEB aracılığıyla verilecek olan krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin yararlanacağı belirtti.

3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz

Destek programının toplam bütçesinin 5 milyar TL olduğunu belirten Murzioğlu, "Şartları uygun mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar. Kredi için başvurulan 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB'e yapılacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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