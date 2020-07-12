Başkan Murat Sancak'ı ceza durduramadı !.. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için Ümraniye maçını kiraladığı vinçin kabininde izledi İstanbul DHATFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için Ümraniye maçını kiraladığı vinçin kabininde izledi

İstanbul DHA

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti. Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan Başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.

Kaynak: DHA