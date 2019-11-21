Başkan Murat Köse gençlerle buluştu

21.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:36

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Asil Genç Derneği'nde düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Programda gençlerin hedefleri ve hayalleriyle ilgili konuşarak, onlara tavsiyelerde bulunan Köse, "Sizler yarın büyük işler başaran, büyük düşünen bireyler olacaksınız." dedi.

Mamaklı gençlerin hedeflerine giden yolda her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Köse, "Yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA