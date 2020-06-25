Başkan Murat Ercan üniversite adaylarına başarı diledi
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Başkan Murat Ercan üniversite adaylarına başarı diledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan üniversite sınavına hazırlanan kıraathane müdavimi gençleri ziyaret etti.

Başkan Murat Ercan üniversite adaylarına başarı diledi
25.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:43

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan üniversite sınavına hazırlanan kıraathane müdavimi gençleri ziyaret etti. Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi adaylara başarı dileyen Başkan Ercan öğrencilerle sohbet etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını 1 Haziran itibarıyla yeniden açtı. Sabah saat 10.00'da açılan millet kıraathaneleri, akşam 22.00'a kadar hizmet veriyor. Öğrenciler randevu alarak millet kıraathanelerinde huzurlu bir ortamda ders çalışabiliyor. Sincan Belediyesi ekipleri düzenli bir şekilde kıraathaneleri dezenfekte ederek hijyen çalışması yapıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu yapılacak. Adaylar heyecan içinde son tekrarlarını yapıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kıraathanelerde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Sınav öncesi başarı dileyen Başkan Ercan, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Ercan, "Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırır. Kıraathanelerimizin kapısı hepinize açık, gönül rahatlığıyla gelip kitap okuyabilir, ders çalışabilir verimli zaman geçirebilirsiniz. Ekiplerimiz sınav öncesi okullarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. YKS'ye girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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