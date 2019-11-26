Başkan Murat Ercan öğretmenlerle yemekte buluştu

26.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:27

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede görev yapan öğretmenleri Kültür Evi'nde yemekte ağırladı.



Sincan Belediyesi "24 Kasım Öğretmenler Günü" vesilesiyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sincan'da görev yapan öğretmenler Kültür Evi'nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile yemekte bir araya geldi. Programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz da katıldı.



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğretmenlerle tek tek selamlaştı. Öğretmenliğin bir gönül işi, hizmet işi olduğunu ifade eden Başkan Ercan, "Türkiye'nin dört bir tarafında zor şartlarda mesleğinin gereklerini yerine getirmekten bir an bile çekinmeyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. Başkan Ercan şehit öğretmenleri de unutmadı, ailelerine başsağlığı diledi.



Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahsetti. Tüm öğretmenlere başarı diledi, iyi dileklerini sundu. Protokol konuşmaları ve gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından program sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA