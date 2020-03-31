Başkan Murat Ercan'dan fedakar sağlık çalışanlarına mektup
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Sincan, Güncel

Başkan Murat Ercan'dan fedakar sağlık çalışanlarına mektup

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgınının ardından gece gündüz demeden halk sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarına bir mektup yazdı.

31.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:22
Başkan Murat Ercan'dan fedakar sağlık çalışanlarına mektup

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgınının ardından gece gündüz demeden halk sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarına bir mektup yazdı. Mektubunda tüm sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ercan, "Özverili çalışmalarınız sonsuza dek unutulmayacak" dedi.

Sözlerine koronavirüs salgın hastalığının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit ettiğine değinen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu konuda alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Başkan Ercan, "Bu süreçte en zor ama bir o kadarda gayret sorumluluğu size düşmektedir. Bu güne kadar olduğu gibi bu süreçte de üzerinize düşeni canınızı hiçe sayarak layıkı ile yerine getirdiğinizi görmek tüm milletimizin en büyük inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Başkan Ercan, "Allah'ın izni ve sizlerin gayreti ile bu musibeti de bertaraf edeceğiz. Ama sizlerin bu özverili çalışmanız sonsuza dek unutulmayacaktır. En zorlu süreçlerde sorumluluk almak gibi onurlu karaktere sahip her birinize şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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