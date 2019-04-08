Başkan Murat Aydın Göreve Başladı

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak ilçe sakinlerinin % 49,16 oyuyla seçilen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın göreve başladı. Görev devir teslimi öncesinde Beykoz İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ardından, 3 dönem ve toplam 15 yıl ilçeye hizmet eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'ten hizmet mührünü teslim aldı. Beykoz'un yeni Belediye Başkanı Murat Aydın'la birlikte AK Parti'den 20, CHP'den ise 11 meclis üyesine mazbataları teslim edildi. Makamda yapılan törende Başkan Yücel Çelikbilek, Başkan Murat Aydın'a hizmet mührünün yanı sıra, çiçek ve "Bugüne İmza Yarına Miras: Beykoz 10 Yılımız" Kitabı'nı hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Beykoz Belediyesi iç avluda yapılan görev devir teslim törenine AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ömer Aybek Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz 5. Dönem Belediye Başkanı Muharrem Ergül, MHP İlçe Teşkilat Başkanı Oğuzhan Karaman, Ülkü Ocakları Beykoz Başkanı Serdar Aytaç, AK Parti Eski İlçe Başkanları Adem Sefer ve Mustafa Gürkan, AK Parti İl ve İlçe Yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, belediye çalışanları ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Yücel Çelikbilek: "Beykoz'da güzel hizmetler göreceksiniz"

Törende konuşan Başkan Yücel Çelikbilek: "20 yıllık bilgi birikimiyle Beykoz'a gelen Murat Aydın'ın Beykoz'a güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. 4 dönem Beykoz'a hizmet yapma imkanı bulduk. Beykoz halkı AK Parti'nin bereketini yakaladı ve gördü. Beykoz'da bize çok şey değiştirdik. Murat Aydın kardeşime ve Beykoz halkına hizmet vermeye devam edecek belediye çalışanlarına dua ve desteklerinizi eksik etmeyin. Beykoz'u emin ellere bıraktığım için vicdanen rahatım. Bu seçimde emek sarfeden Cumhur İttifakı MHP'nin değerli mensuplarına, 15 yıllık hizmet süresince bana destek veren ilçe teşkilatıma, belediye çalışanlarına, aileme, Beykoz halkına, bize dua eden gönül dostlarıma ve herkese teşekkür ediyorum. 250 bin Beykozlu'ya hakkımız varsa helal olsun. Beykoz'a hizmet, Murat kardeşimin eline ve aklına emanet. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Başkan Murat Aydın: "Beykoz'da %100 mutluluk için çalışacağız"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Bize Beykoz'un yolunu açan ve bizi bugünlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Beykoz'un temel sorunlarını çözmüş değerli büyüğüm Yücel Çelikbilek ağabeyden hizmet mührünü

devraldık. Öncelikle bu görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimin yetkililerine ve büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa bundan sonra ömrümüzün kalan kısmı Beykoz'da geçecek. Beykoz'un asırlık imar sorunu büyük ölçüde çözüldü. Cumhur İttifakı'nın içinde AK Parti olarak halkımızdan istikrar yetkisini istedik, aldık. Biz bir hizmet ekibinin içindeyiz. Hem merkezi hükumetten, hem büyükşehir belediyesinden destek alarak ve de belediyedeki mesai arkadaşlarımızla çok çalışarak ilçedeki mutluluğu artıracağız. Beykoz'da %100 mutluluğu yakalamak için çalışacağız. Bu vesileyle aday olduğumuz ilk günden bu yana bize gönlünü açan başta AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç'a, kadın ve gençlik kolları başkanlarıma, her kademede gayretle çalışan tüm teşkilat mensuplarına, bize yol gösteren Yücel Çelikbilek ağabeyime, Cumhur İttifakı'nda bize sahip çıkan MHP ilçe başkanı ve teşkilatına, Ülkü Ocakları'na, 4 dönem yanımızda yer alan Zeytinburnu halkına, yeni bir Beykozlu olarak bizi kucaklayan 250 bin Beykozlu hemşehrime çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ise istikrar konusunda muhalefet oluşturulmak istendiğini, %13 gibi bir oy farkıyla başarıyı yakalayan, kuruluşundan bu güne dek partide hizmet veren tüm ilçe başkanları ve belediye başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhur İttifakı MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman da seçimlerin sadece yerel seçimler olmayıp bir beka meselesi olduğunu ifade ederek, % 50 gibi bir oy oranıyla ülke genelinde ve Beykoz'da kendilerine destek veren tüm ilçe sakinlerine, emeği geçen herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA