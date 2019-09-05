Başkan Murat Aydın, fotoğraf sözünü tuttu

05.09.2019 14:41

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın geliri Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği'ne bağışlanmak üzere verdiği fotoğraf sergisi sözünü tuttu. Kardeş Şehir temasları kapsamında Mesudiye'ye giden Başkan Aydın, ilçenin eşsiz güzelliklerini fotoğraflayarak serginin ilk adımını attı.



31 Mart 2019 seçim çalışmaları sırasında Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği'nin düzenlediği geceye katılan Başkan Murat Aydın, en yüksek fiyatı veren İYİ Parti Başkan Adayı Murat Miniç'e karşı açık artırmaya devam etmemişti. Aydın, devam etmeme gerekçesini "Ben Murat kardeşimi aşamam, adaşım o benim. Ben iyi bir fotoğrafçıyım ve aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın başkanıyım. Belediye başkanı olalım ya da olmayalım, ben Mesudiye'ye geleyim, orada birkaç gün fotoğraf çekeyim. Sonra o fotoğrafları Beykoz'da sergileyelim ve satalım. Onun da gelirini derneğimize bağışlayalım" sözleriyle açıklamış ve söz vermişti.



Seçimden sonra bu sözünü unutmayan Murat Aydın, Kurban Bayramında Mesudiye'yi ziyaret etti ve başta Topçam, Çukuralan, Dayılı ve civar köylerde olmak üzere insan ve doğa fotoğrafları çekti, tatilini burada geçiren Beykozlu vatandaşlarla bir araya gelip onları dinledi.



Başkan Murat Aydın, Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği'ne ve ilçenin tanıtılmasına katkıda bulunacak sergiyi çok yakında açarak fotoğrafların satışından elde edilen geliri derneğe bağışlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA