Başkan Murat Aydın'a Her Kesimden Tebrik Ziyareti

Beykozluların güveni, teveccühü ve istikrarıyla başkan seçilen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tebrikleri kabule başladı.

Beykoz Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kendisini tebrik etmeye gelen ilçe sakinlerini hafta içi her gün 09: 00-12: 00 saatleri arasında makamında ağırlıyor.

İlçe protokolünden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar her kesimden sevgi ve ilgiyle karşılanan Başkan Murat Aydın hayırlı olsun dileklerini kabul ederken tüm ziyaretçileriyle güler yüz ve içtenlikle ilgileniyor.

Başkan Murat Aydın'ı ilk ziyaret edenler arasında Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay yer alırken 7'den 70'e tüm vatandaşlar Başkan Aydın'a görevinde başarılar diliyor.

Başkan Murat Aydın ilçeye mutluluk getirecek yatırım ve hizmetlere ele ele gönül gönüle ve tüm ilçe sakinlerinin katkı ve desteğiyle hep birlikte imza atacaklarını vurgulayarak ziyaretçilerine teşekkür ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA