Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı

Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

15.08.2019 12:55
Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, meclis üyeleri ve genel sekreter yardımcıları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personelleri ana hizmet binasının kapısında karşılayarak, geçmiş bayramlarını kutladı. Başkan Mızraklı ve beraberindekiler, personellere çikolata ikram etti, çalışmalarında başarılar diledi. Mızraklı, bayramların önemini hatırlatarak sağlık, huzur ve barış temennilerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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