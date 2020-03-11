Başkan Miran: "İstiklal Marşı yazılacak değil, yaşanacak bir destandır "
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Eğitim Bir Sen, Antalya, Eyüp, Güncel

Başkan Miran: "İstiklal Marşı yazılacak değil, yaşanacak bir destandır "

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü münasebetiyle açıklama yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İstiklal Marşı'nın emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi benliğine...

11.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:13
Başkan Miran:

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü münasebetiyle açıklama yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İstiklal Marşı'nın emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi benliğine ilişkin manifestosu olduğunu söyledi. Miran, "İstiklal Marşı, varoluşumuzun temel değeri, dayanağıdır. Bu marş, sanki kelimeleri sözlüklerden alınan bir dille değil de şehitler dünyasının müteal diliyle ve her kelimesi kanla, ateşle yazılmış gibidir. İmanın şuuru, zaferin destansı şiiridir. O yazılacak değil, ancak yaşanacak bir destandır" dedi.


'Gerekirse yeniden yazmayı göze alır'


İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in, hem 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek o süreçte yaşanan imkansız zorlukları hem de 'bir daha böyle bir şiir yazamayacağını' söyleyerek marşın duygu yoğunluğunu ve sanatsal eşsizliğini ifade ettiğini hatırlatan Başkan Miran, "İstiklal Marşı, Türkçe'nin bütün inceliklerine ve ifade kudretine sahiptir. Her mısra, milli ruhu esarete karşı kuvvetli bir özgürlük ateşiyle harekete geçirmiştir, geçirmektedir. Açlığın, yoksulluğun, hastalıkların, ölümlerin düşman zulmüyle yan yana, kol kola gezdiği o imkansızlık zamanlarında, istiklalinden, istikbalinden, bayrağından, ezanından, birliğinden taviz vermemiş olan milletimiz, emperyalizmin bölgemizde her gün bir yeni esaret ve yeni bir vesayet kurgusu denediği saldırıları karşısında gerekirse İstiklal Marşı'nı yeniden yazmayı göze alarak asla pes etmeyecektir" diye konuştu.


'Vesayete ve esarete geçit verilmeyecek'


Ülkemizde kurgulanıp sahnelenen ve doğrudan Türkiye'nin bekasını da tehdit eden sıcak gelişmelerin İstiklal Marşını yazdıran bilinci kuşanmayı zorunlu kıldığını belirten Eyüp Bülent Miran, Medeniyet coğrafyamızın alçakça, acımasızca savaş ve terör saldırılarıyla sarılıp işgal edilmesi, fesat ve nifak tohumları ekilerek ülke ve toplumların bölünüp parçalanması, insanların kıyım ve katliama uğraması, yurtlarından kitlesel göçe zorlanması, yüzyıl sonra yeniden istiklal savaşını vermeye mecbur kalınan zamanın belli başlı şartlarına benzer bir durum ortaya çıkardığını işaret etti. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz ihanetiyle içeriden, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Akdeniz meseleleriyle dışarıdan sınandığımız gelişmelerle Türkiye kuşatılmak, özgürlüğümüze darbe indirilmek istenmektedir ama bilinmelidir ki, yedi düvele haddini bildiren milli ruh ve özürlük aşkı, İstiklal Marşı ile yaşanılır kılınmaya devam etmektedir, edecektir. Bu ruh, bu topraklarda yaşadığı müddetçe asla vesayete de esarete de geçit verilmeyecektir.Eğitim-Bir-Sen olarak, onurlu yaşamanın, karakteri özgürlük olan milletlerin hakkı olduğunu biliyor, gür bir sedayla "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/ Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" diyoruz.İstiklal Marşı'nın bayrak ve ezanla birlikte yankılanması için verdiğimiz savaşta, canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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