Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti

Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları kapsamında tam kapanma uygulamasından muaf olan Ayvalık çarşı esnafını ziyaret etti.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları kapsamında tam kapanma uygulamasından muaf olan Ayvalık çarşı esnafını ziyaret etti.

Maske, temizlik ve mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ergin, esnafın taleplerini dinleyerek birim amirlerine not aldırdı. Kısıtlama olsa da herkes için bol kazançlar dileyen Mesut Ergin, "Tam kapanma sürecinden sonra yavaş yavaş normale döneceğimizi umuyorum, halkımızın da bu durumu bir tatil olarak algılamaması gerekiyor, çok daha titiz ve çok daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Belediye'ye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa cansuyu olacak her türlü projeye açık olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, zor durumdaki esnafın ayakta kalabilmesi için ekonomik anlamda çok büyük katkıların verilmesi gerektiğini söyledi Pandemi yasaklarının başlamasıyla birlikte yerel yönetim olarak esnafın yanında yer aldıklarını ve onlara kolaylık sağlayacak uygulamaları yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, "Esnafımızdan işgaliye, belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira almıyoruz. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ergin, esnafının taleplerini, birim amir ve yetkilileri ile değerlendirerek aciliyeti olanların iş planına alındığını söyledi. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafın sorunlarını dinlediğini ve bu zor günlerin birlikte atlatılacağını belirtti. Sadece Ayvalık'ın değil, dünyanın da ilk kez bir salgın felaketiyle karşı karşıya kaldığına ve topyekün bir mücadelenin sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin, "Pandemi kısıtlamaları ekonomik yönden etkileri en çok küçük esnafımızı mağdur etti. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, salgından kurtulana kadar da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti
Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti
Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti
Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:43:16. #1.15#

title