Başkan Mesut Ergin, tam kapanmadan muaf esnafları ziyaret etti

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları kapsamında tam kapanma uygulamasından muaf olan Ayvalık çarşı esnafını ziyaret etti.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları kapsamında tam kapanma uygulamasından muaf olan Ayvalık çarşı esnafını ziyaret etti.

Maske, temizlik ve mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ergin, esnafın taleplerini dinleyerek birim amirlerine not aldırdı. Kısıtlama olsa da herkes için bol kazançlar dileyen Mesut Ergin, "Tam kapanma sürecinden sonra yavaş yavaş normale döneceğimizi umuyorum, halkımızın da bu durumu bir tatil olarak algılamaması gerekiyor, çok daha titiz ve çok daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Belediye'ye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa cansuyu olacak her türlü projeye açık olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, zor durumdaki esnafın ayakta kalabilmesi için ekonomik anlamda çok büyük katkıların verilmesi gerektiğini söyledi Pandemi yasaklarının başlamasıyla birlikte yerel yönetim olarak esnafın yanında yer aldıklarını ve onlara kolaylık sağlayacak uygulamaları yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, "Esnafımızdan işgaliye, belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira almıyoruz. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ergin, esnafının taleplerini, birim amir ve yetkilileri ile değerlendirerek aciliyeti olanların iş planına alındığını söyledi. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafın sorunlarını dinlediğini ve bu zor günlerin birlikte atlatılacağını belirtti. Sadece Ayvalık'ın değil, dünyanın da ilk kez bir salgın felaketiyle karşı karşıya kaldığına ve topyekün bir mücadelenin sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin, "Pandemi kısıtlamaları ekonomik yönden etkileri en çok küçük esnafımızı mağdur etti. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, salgından kurtulana kadar da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı