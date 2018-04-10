Başkan Memiş'ten Polis Haftası Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Emniyet teşkilatımız milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakar ve cansiperane çalışmalarının Halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Devletimizin öncelikli görevi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir. Son yıllarda tüm kurum ve kuruluşlarımızın kaydettiği gelişme ve değişimden polis teşkilatımızda geri kalmamış, çağın gerektirdiği en ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri haline gelmiştir. Türk polisi, bağrından çıktığı bu milletin huzur ve güvenliğini 173 yıldır olduğu gibi her zaman sağlamak uğruna yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atmakta, cesaretle ve fedakarca vazifesini yürütmektedir. Bu vesileyle Polis Teşkilatı mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, halihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarımıza da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." - BAYBURT