Başkan Memduh Büyükkılıç Kerem ile Aslı sergisini gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye fuaye alanında açılan Kerem ile Aslı hikayesinin yer aldığı minyatür sergiyi gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye fuaye alanında açılan Kerem ile Aslı hikayesinin yer aldığı minyatür sergiyi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan canlı anlatımlı sanal sergi, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açıldı.

18 farklı el sanatı ile 24 eserden oluşan ve 3 ayda hazırlanan Kerem ile Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Büyükkılıç, salgın sürecine rağmen hiçbir mazeret üretmeden faaliyetlerini sürdüren KAYMEK'in yetkililerine, kursiyerlerine ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin