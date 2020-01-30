Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

30.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:10

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir başkanlığında meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan heyet, Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Ziyarette, Elazığ ve Malatya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, deprem sonrası devlet ve millet kaynaşmasıyla yapılan çalışmaların dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti.

Deprem bölgesine giderek yapılan çalışmaları bizzat yerinde gözlemlediğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında örnek bir çalışma yapıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kısa sürede enkazlar dahi kaldırıldı. Bizim de buradan alacağımız dersler var. Ülkemizin depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiği anlayışı içinde hareket etmeliyiz. Türkiye Belediyeler Birliğimizin toplantısında neler yapmamız gerektiğine ilişkin kararlar aldık. Allah beterinden korusun. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz."

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de Kayseri'ye ve ülkeye Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini gösteren en önemli ilçelerden birisi olduklarını vurgulayarak, "Bundan sonra da hem ilçemiz hem ülkemiz için bu birlikteliğin devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, ilçelerinde yardım malzemeleri toplayarak deprem bölgesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA