Başkan Mehmet Zeybek'e ziyaretler

21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:12

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Öz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 3 gün boyunca AK Partinin kazandığı belediyelerde istişareler yapacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar'daki AK Partili belediyeleri ziyaretlerinde görev süreçleri boyunca planlamalar yapmaların gerektiğini anlatacaklarını dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Merkez olarak kazandığımız belediye başkanlıklarımıza ziyaretlerimizde önce hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstişarelerimizde belediyelerimizin bölgelerindeki hizmetlerinde kaynak israfı yapılmamasını istiyoruz. Konum itibariyle en iyi hizmetler ne ise onun için çalışmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu kapsamda da parti olarak belediyelerimize sonuna kadar destek verdiğimizi ifade ediyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek il genelinde Gönül Belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını anlattı.

Öz'e ziyaretinde AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA