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Başkan Mehmet Sekmen zirvede

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Mehmet Sekmen zirvede

Yerel yönetimde Türkiye'ye adeta rol modeli olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu yıl da yeniden "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

ERZURUM (İHA) - Yerel yönetimde Türkiye'ye adeta rol modeli olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu yıl da yeniden " Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

2021 yılında da bu dereceyi elde eden Başkan Sekmen, "AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları" arasında zirvedeki yerini bu sene de korudu. Kentte 8 yılda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in başarısı ülkedeki diğer belediyelere de örnek gösteriliyor.

Sonar Araştırma Şirketi tarafından geçtiğimiz sene de en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçilen Başkan Mehmet Sekmen'in başarısı sadece Erzurum'da değil ülke sathında da büyük bir yankı uyandırdı. Başkan Sekmen, Mart 2022'de yapılan ankette yüzde 61.4 oy oranıyla " Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Geçen yıl da Türkiye birincisi olmuştuk. Mart 2022'de yapılan ankette de yeniden birinci seçildik. Erzurum'da elde ettiğimiz bu başarının anketlere de yansıması bizim ve çalışma arkadaşlarımın motivasyonunu kat ve kat artırıyor. Bizi bu dereceye layık gören hemşehrilerime ve şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hatırlanacağı üzere yatırım bütçesi kullanımında üç kez üst üste 'Türkiye Birincisi' seçilmişti. Sekmen ayrıca, Covid-19 ile mücadelede ülkedeki belediyeler arasında da 'Türkiye Birincisi' olmuştu. - ERZURUM

Başkan Mehmet Sekmen zirvede

Başkan Mehmet Sekmen zirvede

İhlas Haber Ajansı - Politika

Togo Cumhuriyeti, Mehmet Sekmen, Türkiye, Erzurum, Politika, Haberler

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