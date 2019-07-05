Başkan Mehmet Eriş'den Bozdağ'da inceleme

Kayak Merkezi'nde bulunan belediye ait alanda kamp yeri oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacak.

Kentin sahip olduğu değerleri koruyarak, turizminin canlandırılası yönünde çalışmalara önem veren Başkan Mehmet Eriş, teknik ekibiyle İzmir'in tek kayak merkezi olan Bozdağ'da incelemeler yaptı.Eriş; "Bölgenin kış turizm açısından önemli merkezlerinden olan Bozdağ Kayak Merkezi uzun yıllardır çığ önleme projesinin bulunmamasından dolayı aktif olarak hizmet verememektedir. Temmuz ayında yapılacak Çığ Önleme Projesi ihalesinden sonra tesiste çalışmaların başlayacağına inanıyorum. Belediye olarak bölge turizminin canlandırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken Kayak Merkezi'nin yanında, bungalov evlerinde içinde bulunduğu belediyemize ait alanda incelemeler yaptık. Burada kamp alanı oluşturularak, yaz ve kış döneminde bölgeyi aktif hale getirmek istiyoruz. Ekiplerimiz burada çalışmalarına başladı" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN ASFALT DESTEĞİ

Bozdağ Gündalan Mevkiindeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Eriş; " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile bölgedeki çalışmaları koordineli olarak yürütüyoruz. Kayak Merkez'i yolunun rehabilite edilmesi yönünde taleplerimiz en kısa zamanda sonuçlandı. Büyükşehir ekipleri asfalt yama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bölge halkı adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca kış döneminde yoğunluğun yaşandığı Kayak Merkezi'nin Gündalan mevkinde Orman Müdürlüğü tarafından açılan yolun alternatif yol olarak kullanılmasıyönünde tespitlerde bulunduk. Yolun asfaltlama çalışmasını da büyükşehirden destek alarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler