Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı

24.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:41
Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mehmet Çıkmaz mesajında, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutluyorum. Antep Savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çıkmaz, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Antep Savunması, Antep halkının vatan, namus, bayrak ve ezan için her türlü imkansızlığa rağmen Fransızlara karşı sergilediği şanlı mücadelenin adıdır. Bu şanlı mücadele sayesinde düşman kuvvetleri tam 11 ay boyunca şehre girememiştir. 6317 şehit veren Antepliler, Fransızlara karşı yazdıkları kahramanlık destanı ile düşmanın bile takdirini kazanmıştır. Şark Orduları Komutanı General Gouraud, 'Fransız ordusu Antep'e girmek için on ay dokuz gün uğraşmak zorunda kaldı. Anadolu'da bin tane Gaziantep var.' diyerek inanılmazı gerçekleştiren bir avuç Antepli karşısında saygıyla eğilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler' şeklindeki sözleri Antep savunmasının önemini anlatması bakımından çok değerlidir. Atalarımız, canlarını ortaya koyarak bir kahramanlık destanı yazarken, bizlere de her zaman gurur duyacağımız bir miras bıraktılar. Bizlere bu gururu yaşatan atalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara layık olmak için daha çok çalışmalı, üretmeliyiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel İsmail Demir Özlem Zengin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:43:07. #1.14#
title