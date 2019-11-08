Başkan Mehmet Cabbar: "Kandilinin tüm insanlık için huzur iklimi yaşatmasını diliyorum"

08.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:58

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Cabbar yayımladığı mesajında, "Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V), dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin Develili hemşerilerim başta olmak üzere tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA