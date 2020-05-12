Başkan Mehmet Cabbar'dan hemşireler günü mesajı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin vefakar ve çalışkan personeli olan hemşireler, insana hizmet etmek gibi kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir. Hemşireler, sağlıklı bir toplumun oluşması ve bireylerin sağlığının korunarak hayatlarını kaliteli bir biçimde sürdürmelerinin temini için hiçbir ayırım gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan gizli kahramanlardır. Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile bir kez daha insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şeyin olamayacağı bilinci içerisinde her şart altında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen, ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalıp özverili bir şekilde çalışan hemşirelerimizin verdikleri hizmet, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Bu vesile ile başta Develimiz olmak üzere ülkemizde bu zorlu süreçte canla başla çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, görevlerinde üstün başarılar diler, hemşirelerimiz ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA