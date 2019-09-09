Başkan Matlı Kiev'de

09.09.2019 12:23

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (EUROCHAMBRES) Ortak Üyeler Komitesi toplantısına katıldı.



Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Mykhailo Titarchuk, EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov'un da katıldığı toplantıda, ortak üyeleri temsil etmek üzere aday olan ülkeler için bir de ön seçim gerçekleştirildi.



Yapılan seçimlerde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun 2020 yılında EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu'nda AB üyesi olmayan 19 üyeyi EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı olarak temsil etmeye devam edeceği yönetim kurulu üyeliğine Bosna-Hersek, Karadağ, Ukrayna ve Gürcistan seçildi.



Ukrayna ziyareti sırasında Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Azerbaycan Ukrayna Büyükelçisi Azar Khudiyev'i de ziyaret eden TOBB heyeti, Türkiye ile Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliklerinin arttırılması yönünde görüşmelerde bulundu.



Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türk- Ukrayna İşadamları Derneği ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve beraberindeki TOBB heyeti, iki ülke arasındaki muhtemel serbest ticaret anlaşmasına, Türkiye ve Ukrayna iş dünyası temsilcilerinin vereceği teknik destekler konusunda da fikir alış verişinde bulundu.



Ukrayna temaslarını değerlendiren Başkan Matlı, "Yeni dönemde Ukrayna-Türkiye arasında imzalanması muhtemel serbest ticaret anlaşması konusunda detaylı bilgiler aldık ve ardından çıktılarının son derece faydalı olacağına inandığımız bir dizi temaslarda bulunduk. İş dünyası olarak bizlerin en büyük beklentisi bu tarz temasların iki ülke arasındaki ticari süreçleri hızlandırmasıdır" dedi.



Türkiye ile Ukrayna arasında 4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin kesinlikle arttırılabileceğini vurgulayan Matlı "İki ülke cumhurbaşkanları 10 milyar dolar ticaret hedefi koyarak serbest ticaret anlaşması için prensipte anlaşma sağlamış durumda. Aslında bu bile oldukça mütevazı bir hedef. Ancak inanıyorum ki, sürdürülebilir ve iki ülkenin de kazançlarının gözetildiği bir anlaşma hayata geçirildiği takdirde iki ülke ekonomisi el ele vererek, müthiş bir sinerji ile çok etkileyici projeler, çok etkileyici rakamlar ortaya çıkarabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA