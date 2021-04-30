Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım"

Başkan Matlı: 'Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, salgın ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası, iş yerleri kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların bu süreci mümkün olan...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, salgın ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası, iş yerleri kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmaları için mevcut tedbirlere ek ilave desteklerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Korona virüs salgınının 1 yılı aşkın bir süredir sağlık sektörünün yanı sıra ekonomiyi de derinden etkilediğini söyleyen Başkan Özer Matlı, "Üretimden ticarete ve günlük hayatımıza kadar, tüm alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştiren zorlu pandemi koşullarının olumsuz etkileri, özellikle iş dünyasında kendisini hissettirmeye devam ediyor. Hizmet başta olmak üzere sektörlerimizin tamamı salgının en ağır etkileri ile yüz yüze kaldı. Bu süreçte, üyelerimizin ve sektörlerin yükünü hafifletmek için çatı kuruluşumuz TOBB'un girişimleri sonucu bugüne kadar bir dizi destek paketi hayata geçirilirken, gelinen noktada alınan 17 günlük tam kapanma kararı zaten zorlukla ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerin sırtına taşınması çok güç yükler bindirecektir" dedi.

İşletmelerin ayakta kalabilmesi, ticari hayatın nispeten yara almadan devam edebilmesi için yeni desteklere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, salgının başından bu yana sıkıntı içindeki üyelerimizin sesi olmaya devam ediyor, elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Gelinen noktada, işletmelerimiz salgın sürecinde aldıkları destek kredilerini geri ödemede sorun yaşıyor. Öncelikle bu ödemeler için yeniden yapılandırma imkanı ile birlikte, faizsiz ve uzun vadeli kredi destekleri de sağlanmalıdır. Bununla birlikte, basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağlanan kira ve gelir kaybı desteklerinin miktarı ve kapsamı genişletilmeli, haziran ayına uzatılan kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, salgın süreci bitene kadar destek devam etmeli, matrah artırımı ile vergi ve stok affı getirilmeli; SGK prim borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla, ilgili bakanlıklara ilettiğimiz taleplerin hayata geçirilmesi, kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerimize çifte bayram yaşatacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:30:01. #1.15#

title