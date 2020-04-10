Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti
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Rasim Yüksel, Çorlu, Yerel

Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti

Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti Ergene Belediyesi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı Ergene Belediyesi öncelikle ilçede yer alan kamu kurumları ile Çorlu Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Ergene'de ikamet eden...

10.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:42
Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti

Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti

Ergene Belediyesi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı

TEKİRDAĞ - Ergene Belediyesi öncelikle ilçede yer alan kamu kurumları ile Çorlu Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Ergene'de ikamet eden vatandaşlara ücretsiz maske ulaştırmak için kendi imkanları ile maske üretimine başladı. İlk üretimi makinenin başına bizzat geçen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan Ergene Kültür Merkezini adeta bir üretim üssüne çeviren ve makinelerle donatan Ergene Belediyesi maske üretimine başladı.

Maske üretim çalışmalarını yerinde inceleyen ve dikiş makinesinin başına geçerek ilk üretimi bizzat kendisi yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Başta özveri ile çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum doktorlarımıza da Allah kolaylık versin" dedi.

"Bizler de kaymakamlık, Ergene Belediyesi, muhtarlıklar ve Çorlu Devlet Hastanesi işbirliği ile maske üretimine başladık" diyen Başkan Yüksel, "Hedefimiz bütün vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak. Tabii devletimiz karşılıyor ama bizler de vatandaşımıza ücretsiz olarak burada kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle belediye olarak ilk etapta maske üretmeye başladık. İlk etapta resmi kurumlara vereceğiz, hastanelere vereceğiz. Zaman zaman talep oluyor, yetmiyor. Muhtarlıklarımıza da gönderip, muhtarlıkların el birliği ile vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maskeleri ulaştıracağız. Hedefimiz ilk etapta 500 bin maske. Tamamen kendi personelimiz ve kendi imkanlarımıza ile üretiyoruz. Başta başkan yardımcılarımıza sonrasında tüm ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukluğunda terzi çıraklığı yaptığını bugün de dikiş makinesinin başına geçtiğinde bunun faydasını gördüğünü kaydeden Başkan Yüksel, "Ben çocukluğumda terzi çıraklığı yaptım. Bugün de faydasını görüyorum. Kendi maskemizi kendimiz üretiyoruz. Her zaman nikahlarda genç kardeşlerimize söylüyorum. Sanatın zararı olmaz. Ben evde de kendi gömleklerimi kendim ütülemeyi severim. O yüzden elim yatkın. Bugün de görüyorsunuz, dikiş makinesini çok rahat kullanabiliyorum. Maske de diktim. Benim de katkım var maske dikilmesinde. Sanat altın bileziktir. Genç kardeşlerimize sanatın zararı olmadığını buradan tekrardan göstermiş oldum. Bizler de elimizden geldiğince belediye olarak belediye başkanı olarak kendim de çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Ergene Kültür Merkezi'ni maske üretim alanına çevirdiklerini kaydeden Başkan Yüksel maske üretimi için tedarik ettikleri makineleri korona virüs salgının sona ermesinin ardından da kullanacaklarını ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmek için düzenleyecekleri kurslarda kullanacaklarını söyledi.

Başkan makinenin başına geçti, Ergeneliler için maske dikti

Kaynak: İHA

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